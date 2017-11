'Operación Iceta': sacar 700.000 votos y gobernar aunque Ciudadanos le gane el 21D

En España la democracia ha sido secuestrada por los políticos y en particular por los gobernantes, que utilizan los resortes del poder para meternos a la fuerza y con manipulación y mentiras un estilo de gobierno que rechaza la mayoría de ciudadanos. Sólo apelan a los ciudadanos para justificarse con el voto pero no para favorecer el bienestar.



Los ciudadanos puede que deseen libertad, democracia real, solidaridad y no oir lo de nación de naciones, ni de que los ricos estén exentos de contribuir en solidaridad, etc. Por que los privelilegios de algunas CCAA que quieren defender e imponer no son más que eso, que los ricos no paguen. No pagan las CCAA, son las personas.



La democracia, tal como la entienden nuestros gobernantes, está secuestrada por éstos, y desde el poder y en nombre de la democracia intentan meternos con calzador lo que los ciudadanos no quieren. Los ciudadanos saben muy bien lo que quieren.



¿ PSC ?, ¿ qué quiere ?, sólo persigue el poder por el poder.