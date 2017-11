Junqueras no acata directamente el 155 pero pide salir de prisión porque el Govern dejó de actuar tras su aplicación

¿CÓMO SOLUCIONAMOS LO DE CATALUÑA?



No sé si continuar escribiendo con éste título o poner otro porque lo cierto es que no sé cómo se solucionará este asunto tan complicado.



El tener unos euros disponibles para poderlos gastar en productos que nos permiten acceder al consumismo comunicativo nos permite a los que no nos consideramos expertos en nada hacer públicas nuestras opiniones sobre los asuntos de actualidad. Todos hablamos en el bar, en el trabajo o con los amigos de Cataluña y a mí que me gusta escribir sobre las cosas que suceden en el mundo que me rodea no puedo eludir el poner por escrito mi opinión sobre asunto tan escabroso. Los políticos que gobernaron no supieron, o no quisieron, evitar que la situación se haya degradado hasta el extremo que ha llegado; si no quisieron son unos malvados y no deberíamos volver a confiar en ellos nunca más y si no supieron y ahora tampoco saben, es otro motivo más para expulsarles de la política para siempre.



Para comprender el asunto en toda su dimensión habría que recurrir a la historia de España y ni yo soy un experto en historia ni el espacio de un escrito como éste puede abarcar la explicación que el asunto requiere.



Cuando en un grupo humano con una forma de expresarse algo distinta que el de al lado, se permite que se use esa diferencia en el habla no como expresión cultural, sino como arma diferenciadora, tarde o temprano surgirá una burguesía que se sienta legitimada para reclamar el poder sobre los hablantes de ese territorio. El tener los catalanes un idioma algo diferente del castellano les ha hecho sentirse diferentes a lo largo de la historia y aunque he leído algo de la historia no me considero capacitado para meterme en los hechos del pasado; no será poco si mis opiniones son dignas de ser leídas. Sobre la historia que opinen los que de ella entienden; lo más importante es el presente y hay que considerar ciertas preguntas porque son muchas las que podemos hacer; la primera que se me ocurre es: ¿sería perjudicial la independencia para los que ahora tienen el poder? Yo creo que no, las empresas barrenderas del IBEX 35 seguirían barriendo a ambos lados de la nueva frontera. He visto a un obrero de la familia Entrecanales Domecq, dueños de Acciona, barriendo las estaciones de Calella en Barcelona y la de Chamartín en Madrid; como el capitalismo parásito está instalado en todo el territorio y tendrán contratos blindados por decenas de años seguirán desangrando a los catalanes y a los madrileños y los Entrecanales seguirán enriqueciéndose con los impuestos y tasas que pagan los madrileños y los catalanes. De ello deduzco que a la familia Entrecanales no le importa la independencia.



Los bancos catalanes seguirían teniendo oficinas en el resto de España y los bancos españoles seguirían teniendo oficinas en Cataluña. Ni a las concesionarias les afectaría la independencia ni a todo el parasitismo económico del IBEX 35 le importa la independencia ni de Cataluña ni de los de Fermoselle mientras sus mamandurrias continúen cayendo. A la casta directiva del IBEX 35 no le importa la independencia; si se produjera, seguirían cobrando los salarios más altos de Europa, (644.000 € anuales de media) pero no por ser los directivos más productivos, sino por ser los más parásitos ¿conoces algún producto que fabriquen las concesionarias que figuran en el citado índice bursátil? No creo, su actividad es la corrupción en el papel de corruptores. Lo único que cambiaría es que luego serían corruptores a ambos lados de la frontera porque corruptos ya sabemos que los hay a ambos lados. Si esta tribu del índice bursátil representa un poder, tampoco creo que le importe mucho la independencia



Otro poder es el imperio vaticano, creo que tampoco le afectaría la secesión, a estos incluso les puede beneficiar porque después de la independencia, si se produjera, seguirían cobrando los 11337 millones que entre todos los españoles les pagamos todos los años (tu también desocupado lector), más la mordida que consiguieran del nuevo estado, que seguro que sería gorda. Si se fragmentara España, el imperio vaticano saldría ganando. Si a continuación se separaran las vascongadas, donde ya gobiernan los jesuitas del PNV, el imperio vaticano podría cambiar su sede; 44 hectáreas es demasiado poco terreno para ser centro de operaciones de tan inmenso imperio y que mejor que instalarse en la finca vasca de los jesuitas del PNV ¿qué país de Europa ofrece más posibilidades de ser troceado para favorecer sus intereses? Pues la atolondrada España que siempre ha estado gobernada por los mas bandidos del territorio, Cristo, rosario y espada en mano. Deduzco que no será el imperio vaticano el que se oponga al troceo de España.



Toda la plaga funcionarial que administró la dictadura pasó íntegra y con aumento de sueldo a la democracia; a esa antigua plaga reorganizada se incorporaron diez y siete plagas nuevas distribuidas por toda la geografía nacional. Pues bien, a esos no les afectará a ninguno; el director del Banco de España seguirá cobrando sus 170.000 € se separe o no se separe Cataluña, el hijo de Esperanza Aguirre seguirá cobrando sus 50.000 € de asesor en el Ministerio de Comercio, si es que no lo han ascendido para que cobre el doble, la nieta del que era ministro de asuntos exteriores cuando yo nací seguirá en REE cobrando un sueldillo de 100.000 € anuales y su compañera la hija de un ex presidente de la patronal igual, esos jueces que nunca condenan a los ladrones del gobierno seguirán cobrando 130.000 € anuales tan ricamente como hasta ahora. De los hospitales han quitado médicos y enfermeras, pero no han quitado ni un capellán, después de la independencia igual, ni pondrán enfermeras ni médicos ni quitarán capellanes. A todas las sagas, o mini monarquías de jueces, generales, obispos y otros recovecos infinitos de la administración pública no les importa lo de la independencia porque entre ellos no tendría consecuencias. O sea, si la casta corruptora del mundo del dinero, ni el imperio vaticano, que tiene más que ganar que perder, si la casta del puesto fijo que disfruta de los sueldazos de la administración (vista de uniforme, sotana, corbata o toga) continua con sus bicocas a ambos lados de la nueva frontera, ¿qué fuerzas con peso político económico y social quedan para oponerse a la independencia de Cataluña y a la fragmentación de España? Ninguna.



Queda la clase obrera que no debemos dispersar nuestros votos y centrarnos en la defensa de nuestros intereses que puede ser precisamente, el exigir el cumplimiento de la ley y en ese cometido los sindicatos deben ser los primeros.



¿Qué papel le toca representar a los sindicatos en este escenario?



Pues no podemos ir en la manifestación de los independentistas porque no es nuestra labor y no podemos ir en la manifestación de los que se auto titulan como defensores de la legalidad por que nos han demostrado después de años y años gobernando (e incumpliendo la Constitución;) que no podemos confiar en ellos. Si gobernaron durante los cuarenta años pasados incumpliendo la Ley ¿Son creíbles ahora cuando hablan del cumplimiento de ella, si incumplieron siempre? Leeremos la Ley (la Constitución)y veremos que ya en el preámbulo dice:



La nación española, deseando establecer la justicia, la libertad, la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:



Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un ORDEN ECONÓMICO Y SOCIAL JUSTO.



No nos basta que el gobierno diga que cumple la Constitución usando la ley para la convivencia democrática entre todos los españoles, también dice que DENTRO DE UN ORDEN ECONÓMICO Y SOCIAL JUSTO. Y ni una cosa ni otra han conseguido.



En otro párrafo del preámbulo dice: promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.



En el primer párrafo del título preliminar dice: España se constituye en un estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.



¿Si leen estos párrafos de la Constitución los 14.000.000 de pobres que hay en España, entre ellos los 14.000 vallisoletanos que trabajan por un jornal inferior al salario mínimo interprofesional estarán de acuerdo? ó ¿Alguien cree que en España la justicia es igual para todos y que todos tenemos las mismas oportunidades de progreso económico y social?



EL ARTÍCULO 33 DICE: Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.



¿Qué piensa hacer el gobierno para hacer efectivo este derecho en los millones de pobres que citábamos antes? ¿Dónde está el derecho a la propiedad de un techo digno, aunque sea a precio de coste, de la mayoría de los jóvenes? Si la Constitución rige por igual para todos los españoles, tiene que ser forzosamente ilegal que en España haya 85 personas que tengan igual riqueza que los catorce millones citados más atrás. Proteger la propiedad privada de esos 85 solo puede hacerse despojando a esos catorce millones y a muchos más, de toda posibilidad de acceder a cualquier clase de propiedad privada y eso además de injusto tiene que ser ilegal. Gobernar de esa manera, a mi juicio, es hacerlo en contra de lo que dice la Constitución.



EL ARTÍCULO 40 DE DICE: Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De esta manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.



Os habréis fijado que dice “UNA DISTRIBUCIÓN MÁS EQUITATIVA”. El resultado obtenido por la ministra de igualdad y sus cofrades del gobierno es que España es el país con más desigualdades de la Unión Europea, o sea, lo contrario de lo que lo que la Constitución dice



EL ARTÍCULO 43 DICE:



1º Se reconoce el derecho a la protección de la salud.



Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.



Ni en estos dos párrafos, ni en ningún otro la Constitución dice que la sanidad o cualquier otro servicio o área de la administración haya que convertirla en negocio de unos pocos como está haciendo el partido del gobierno.



EL ARTÍCULO 50 DICE:



Los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Así mismo y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.



Leyendo este artículo me da lugar a preguntar, ¿con arreglo a qué leyes gobierna el gobierno para tratar de conseguir que las pensiones, que son el medio de vida de los pensionistas, de muchos de sus hijos y de sus nietos en algunos casos, y no sean un negocio más del sistema financiero?



No entraré en este momento a citar las formas de financiación y gestión de las pensiones y de la Seguridad Social porque eso ya lo ha planteado al gobierno el sindicato y se ha publicado, pero sí que citaré.



EL ARTÍCUO 128 QUE DICE:



Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.



¿Alguien piensa que si la economía del país estuviera subordinada al interés general, como dice la Constitución, habría las desigualdades que cito más atrás?



No nos equivocamos mucho si decimos que la Constitución en materia de derechos y justicia social está sin aplicar, por lo tanto participamos junto a los voceros que reclaman el cumplimiento de la Ley, nosotros también, pero no nos mezclamos con ellos ¿qué dirían de nosotros si nos vieran acompañando en la manifestación a los que están juzgando en los tribunales de justicia como banda organizada con ánimo de delinquir?



Los obreros también tenemos el derecho y la obligación, de decir al gobierno, en las mesas de negociación y en la calle que queremos que se cumpla la Constitución y que nosotros también exigimos al gobiernoque gobierne con arreglo a la Ley.



El sitio del sindicato es defender los derechos de los trabajadores, sean independentistas o no lo sean, reclamamos el derecho al trabajo de los que estén en uno u otro bando, son víctimas de la reforma laboral los catalanes, los extremeños y los de Venta de Baños, la mitad de los parados no cobran prestaciones sean barceloneses, gaditanos o de Fermoselle, los pensionistas de Tarragona pierden poder adquisitivo igual que los de Cuenca o de Almendralejo, la burguesía nacionalista catalana privatiza con tanto ahínco la sanidad, la educación, los servicios a la dependencia y todas las áreas de la administración susceptibles de serlo como la burguesía parásita y holgazana que vive en el resto del Estado.



CC.OO está con los obreros, voten a quien voten, sean nacionalistas o no lo sean.