Rull narra la encarcelación de los exconsellers: "Estamos acompañados de presos con delitos de sangre"

El conseller cesado de la Generalitat Josep Rull ha pedido a los empleados públicos de la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad "que se sientan orgullosos" del trabajo hecho desde hace años, y les ha agradecido el apoyo mostrado en varias movilizaciones. La vida en prisión de Junqueras y los exconsellers.

En la carta, escrita a mano y recogida en un apunte de Twitter, Rull ha explicado que se dirige a los empleados públicos desde la cárcel madrileña de Estremera, desde una celda que comparte con el exconseller Jordi Turull y acompañado de presos "con sentencia definitiva por todo tipo de delitos, incluidos delitos de sangre".

"Para nosotros es una experiencia impresionante y al mismo tiempo enriquecedora", ha admitido, y ha asegurado que no deja de pensar en los trabajadores de la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad .

"El tránsito con furgones de la Guardia Civil hacia las varias prisiones donde inicialmente teníamos que ir, también con grilletes, se convirtió en un auténtico viaje hacia lo más profundo de nuestras almas", ha revelado también el exconseller.

"Sentiros orgullosos de lo que habéis estado capaces de construir durante decenios", y ha remarcado que las decisiones llevadas a cabo en todas las materias de la Conselleria son patrimonio de una institución y de una nación que tienen continuidad en el tiempo.

Finalmente, Rull ha agradecido a los funcionarios "por su compromiso y por su dignidad en el momento de defender las instituciones", y ha cerrado el texto con muestras afectivas para todos ellos.

He escrit una carta per a tots els treballadors i treballadores de @territoricat @mediambientcat. Sou un gran equip! Cadascú des de les seves idees i conviccions, però junts per servir de la manera més lleial i honesta els ciutadans i ciutadanes de Catalunya. pic.twitter.com/x9EEumWwsh