Los partidos constitucionalistas exhiben su desunión de cara al 21D

El PSOE-PSC del Sr Iceta quiere «aumentar la participación actual de las Comunidades Autónomas en el IRPF, IVA e Impuestos Especiales»



Crear el Consorcio Tributario de Cataluña para «la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos» en Cataluña, «para afrontar las competencias que nos son propias».



También reclama «la consideración de los temas lingüísticos, educativos y culturales como competencia estricta de las comunidades con lengua propia», esto es del todo inaceptable. La gente reclama que las competencias en educación sean devueltas al Estado y que los libros de texto de historia y de otras asignaturas sean supervisados y aprobados por la Real Academia y por el Ministerio.



En cuanto a los temas lingüísticos, es preciso el desarrollo Normativo del Artículo 3.1 de la Constitución, para que la lengua española no sea relegada a un tercer plano en las CCAA con lengua propia y el derecho a usarla se aplique en toda su extensión, en todos los ámbitos de la vida pública, incluida la escolar.



El Sr Sánchez dice querer que se garantice la suficiencia económica de las Comunidades Autónomas, me da la risa.



En fin se ve por donde quiere ir el PSOE-PSC con el tema Autonómico, al desastre total.



Sres políticos, pregunten a todos los españoles si queremos este tipo actual de autonomías, pero claro, no les interesa, no sea que pierdan muchas sillas.