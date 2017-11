La Policía halla documentos del 1-O en los papeles que los Mossos iban a quemar

# 11, los catalanes no independentistas no somos culpables de lo que sucede en Cataluña.



Es muy fácil meter a todos los catalanes en el mismo saco. Te aseguro que los catalanohablantes se distinguen enseguida por sus peinados y ropajes. Yo respeto sus creencias catalufas. Lo mismo que respeto las tradiciones de los gitanos.



Ante todo, respeto hacia el que es diferente.



Ya lo he dicho muchas veces. Yo, con solo ver la cara de una persona durante tres segundos, sé cómo se llama (nombre y apellidos), su fecha de nacimiento, dónde vive, si habla catalán o español, a qué partido político vota, su cantante o grupo musical favorito... Y que conste que no soy mago ni adivino tarotista. No me dedico a nada de esto.



Este "arte adivinatorio" se consigue durante años, observando a la gente en la calle y en los vagones del metro. No tiene más misterio que observar a la gente: cómo viste, cómo se peina, etc.