Catalá anuncia que se investigarán los tuits sobre la muerte de Maza

Yo puedo demostrar ante un juez que tal político es un hijo de p... (pero sin llegar a decir que es un "hijo de p..."). Simplemente lo puedo demostrar con pruebas.



Los políticos y los famosos en general deben entender que, como personajes públicos que son, deben aguantar las críticas negativas.



Distinto es insultar a una persona fallecida, la cual -lógicamente- ya no se puede defender. Y, además, dichos insultos hunden todavía más el estado de ánimo de los familiares más allegados, quienes empiezan un proceso de duelo e, incluso, de depresión. La persona fallecida ya bastante tiene con haber muerto sin saber que se ha muerto. Porque, cuando estás muerto, no te enteras de que te has muerto. Porque estás muerto, claro.



Cuando muere un torero sucede exactamente lo mismo.



Cuando murió Santiago Carrillo, yo no me alegré de su muerte. Simplemente dije: "bueno, con todo lo que fumaba y con los años que tenía, pues ya le tocaba". Vivió 97 años y 8 meses. Ya le tocaba morirse, ¿no? Tuvo la suerte de vivir muchos años.



Entonces, no hay que alegrarse de la muerte de nadie. A mí no me gustaría que se alegrasen de mi muerte. A usted tampoco, ¿verdad?