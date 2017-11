ERC ganaría el 21D empatando JxCAT, Cs y PSC en el segundo puesto

No pasa nada si siguen gobernando, como no ha pasado los últimos 40.



Todo el circo se ha hecho para blanquear sus sepulcros. Salvo a un partido, el resto estarián encantados de seguir así otros cuarenta años.



La cuestión es si eso recrudecerá el boicot a las empresas que no se desmarquen del nazismo catalán por parte de los consumidores libres(según algunos descontrolados).



Son los catalanes silenciosos los que tienen que denunciar su situación en los juzgados y ser valientes. Los que tienen que decirle al nazi que tienen al lado en su puesto de trabajo, que sea el, el que se vaya de la empresa cuando lleguen los EREs. El que le diga al profesor que no quiere el catalán para sus hijos, porque la UNESCO recomienda el aprendizaje en lengua materna a TODOS, no solo a los nazis catalanes, vascos, gallegos, mallorquines, etc...



En tiempos de Franco se podia pecar de obra, de palabra... y por omisión!