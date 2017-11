ERC duplica su candidatura al 21D y presenta otra lista para esquivar una posible ilegalización

Diàleg Republicà también buscaría robarle votos jóvenes a la CUP

Los principales dirigentes de ERC, en un acto del partido. Foto: EFE

ERC no concurrirá con una lista, sino con dos, a las elecciones del próximo 21 de diciembre. De acuerdo con las candidaturas definitivas publicadas ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un nuevo partido -Diàleg Republicà- concurrirá a las elecciones autonómicas y varios de sus cabezas de lista cuentan con una estrecha relación con ERC, ya que forman parte de las juventudes del partido independentista.

El Ara, diario catalán cercano al rupturismo, destacaba que con esta segunda lista ERC buscará asegurar su representatividad parlamentaria en el caso de que fuera ilegalizada la lista liderada por Junqueras. No obstante, también podría ser una estrategia para captar el voto de los más jóvenes y más radicales- y que no lo absorba la CUP-, ya que las juventudes de Esquerra han sido muy activas en las movilizaciones y también en la pasada huelga general del 8 de noviembre, en la que se cortaron, entre otras carreteras, la AP-7 y las vías del AVE tanto en Girona como en Barcelona. Los transportistas de mercancías por carreteras denunciaron pérdidas por 25 millones de euros.

En su cuenta en Twitter, las juventudes de Esquerra (@lesJERC) compartieron varias fotografías de los cortes que se llevaron a cabo durante la huelga general de corte político. De acuerdo con las listas publicadas en el BOE, algunos de los representantes de las juventudes de ERC que se habrían integrando en la lista de Diàleg Republicà serían, por ejemplo, el número uno y tres por Barcelona, Emma Soler y Denís Llussà, que en sus cuentas en redes sociales se identifica como portavoz de las juventudes de Esquerra en Catalunya Nord la primera; y como portavoz de la formación en Manresa, el segundo. Ambos se caracterizan por su juventud; así, tanto Soler como Llussà se describen como estudiantes universitarios.

Además de la sorpresa de Diàleg, serán muchos los partidos que concurran a las elecciones del 21 de diciembre. En total, se han presentado 17, aunque no todos lo hacen por todas las provincias. Así, además del PSC, C's, PP, ERC, la CUP, Junts pel Catalunya (la lista surgida desde el PDeCAT y encabezada por Carles Puigdemont o Catalunya en Comú, se presentan Per un Mon mes Just, La Familia Paz y Libertad, Recortes Cero-Grupo Verde, PACMA, Diàleg Republicà, Democracia Nacional, Partit Familia i Vida, Convergents (en la que se integra el ex conseller de CDC y mano derecha de Artur Mas, Germá Gordó), Unidos y Socialistas y Ciudadanos Libres Unidos; esta última candidatura únicamente concurre por Tarragona.

Participación, clave

La fuerte atomización de partidos de cara al 21-D se desconoce si puede repercutir en los resultados finales de los comicios, que son claves para todas las formaciones y que pueden dar lugar a algún tipo de pacto que, hasta el momento, no se hubiera contemplado.

Para los partidos constitucionalistas un tema clave es la participación. Por el momento, de acuerdo con los últimos sondeos, ERC sería la formación más votada. De acuerdo con El Periódico, obtendría entre 37 y 38 escaños, y JxCat, el PSC y C's entre 24-25 cada uno.

