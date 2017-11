La participación decidirá si los partidos independentistas pierden la mayoría absoluta en Cataluña

Yo creo que todo lo que no sea mano (muy) dura suprimiendo la autonomía no arreglará el problema. Los catalanes son los niños mimados que se acostumbraron a que Franco les concediese todos los caprichos, luego el PP y el PSOE y cuando llegó la crisis pasó lo que es lógico.



Pero claro, el gobierno actual de "M.Rajoy" no tiene autoridad moral para nada. Necesitamos a un Macron en España y librarnos de PP y PSOE.



La única alternativa seria es Podemos (y al que le joda la realidad que se joda)