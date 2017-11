Sáenz de Santamaría asegura que no le tienta ser presidenta del Gobierno

PEPEROS, NI AUNQUE ME DIERAN UN SUELDO PARA TODA LA VIDA COMO LA ONCE

LO QUE NOS FALTABA...



COMO SI NO TUVIERAMOS POCO CON EL MARIANO Y SU BANDA, TODAVIA MAS BANDA...



NO NO....LOS PEPEROS TIENEN QUE IRSE A CASA A RELAJARSE, HAN PASADO MUCHO ESTRES, Y NO DE TRABAJAR, NOO...



DE HUIR DE LA JUSTICIA, DE QUE NO LOS PILLEN, DE CARGAR PESADOS CARROS DE SUPERMERCADOS LLENOS DE PAPELES PARA QUEMARLOS DONDE NO SE NOTE.



TIENEN QUE DESCANSAR, PEPEROS, E IR UN POCO MAS A MISA, PORQUE AL FINAL, EN CASA DEL HERRERO CUCHARA DE PALO Y USTEDES QUE PRESUMEN TANTO DE RELIGIOSOS.....PUES A CONFESARSE TODAS LAS SEMANAS.



Y LA RIVERITA QUE TOME NOTA, QUE VA POR EL MISMO CAMINO DE ESTRESARSE DE TANTO MENTIR, FALSEAR Y ARRIMARSE.



ARRIMADA QUE ERES UNA ARRIMADA..