Miles de extremeños claman por un tren digno para la región en una manifestación en Madrid

Porqué no preguntan a sus políticos donde ha ido a parar el dinero de las subvenciones?



Hay unas cuantas empresas en Extremadura que han dilapidado mucho dinero.



En lugar de protestar en Madrid, que vayan a la casa del Presidente y pregunten..



¡¡Ojo!! No digoque no vengan a Madrid, simplemente, que la respuesta la tienen cerca de casa.