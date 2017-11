Antonio Ledezma culmina su fuga de Venezuela a Madrid: "Me siento libre"

EL COLMO DE LA HIPOCRESIA.



EL FÜHRER, NO HACE NADA POR SU PAIS, SINO DESTRUIRLO EN TODO CASO.



TAMPOCO HA HECHO NUNCA NADA POR VENEZUELA Y SIN EMBARGO, PARA DAR LA NOTA VA A AYUDAR A UN OPOSITOR Y PARA ECHARSE UNOS VINITOS EN GRAN VIA Y PASAR LA NOCHE MADRILEÑA.



QUIZAS LE ENSEÑARA COMO SE MONTA UNA GURTEL SIN SER PILLADO, O COMO ESCAPAR SI TE PILLAN.



BUENO, APARTE DE TODA ESTA MEZQUINDAD MEZQUINA, EL AUTENTICO FÜHRER, NO FUE TAN MAFIOSO QUE YO SEPA, SOLO UN POCO MAS ASESINO