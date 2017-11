El Tribunal de Cuentas estudia aceptar las propiedades aportadas por Mas para pagar su fianza por el 9N

A mi lo que me parece, siendo justos, es que es una fianza desproporcionada, por que de ese dinero que se gasto en el 9N todavía hay bienes que se compraron que se están aprovechando en las escuelas y eso creo que no es delito. Por que si se tuviera que reclamar todo el dinero en fianzas de los políticos que han hecho proyectos fallidos o directamente no efectuados pero pagados, no habría vidas suficientes para que los pudieran pagar.