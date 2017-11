Rovira (ERC) acusa al Gobierno de amenazar al Govern con "muertos en la calle" tras el 1-O si seguía el procés

en realidad ireneypablo siguen en pareja, lo de la ruptura se inventó para disipar criticas al manejo de podemos, van igual que los medios de la derecha que dependen y intentan salvar la relacion de bustaypaula cuando la prensa liberal ya da por hecho que si hubo algo conares.



y todo por qué? buscan imponer a los seguidores de esa generacion a hacer lo que sus estrellas hacen, a votar su consigna o seguir catequismo, es lo que pretende la cronica social pertenenciente a la derecha.



cuando los politicos no tienen más recursos entonces vuelven sus vidas mediaticas.



similar a operacion triunfo2017 donde los concursantes prestan sus vidas para triunfar, lo que se busca es imponer no sacar ningun resultado y como no hay nada, luego lo que consiguen son tongos y batacazos.



de un año a otro la izquierda española pasó de ser una agrupación cívica a ser solamente el auspicio a la figura de unos lideres politicos.



los lideres actuales de podemos y de izquierdaunida no son dignos de representar a la izquierda.