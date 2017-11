Rafael Catalá: "Puigdemont está desacreditado para liderar cualquier proyecto futuro"

La historia de mi vida, robar para que me roben a mí. Le dí la pasta que arramblé con la burbuja a un changuito de confianza para que me comprara 2 pisos en cartagena de indias, ahora el changuito me denuncia por uno de los pisos y se queda el otro, y encima me dice que como se me ocurtra ir alli, del aeropuerto no paso. Es que me junto con gentuza y me roban lo que he robado.



Encima los que me dieron la pasta, como no acabé de devolverles el favor dicen que estan esperando a que me retire para contarme un cuento de miedo cuando vaya a acostarme a dormir,. Estoy desesperado, ya no sé dónde esconderme, creo que me marcharé con Puchi a ver si me hace un hueco.