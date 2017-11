Jordi Sànchez será el número dos de la lista de Puigdemont el 21D

Es normal que baje el turismo en Cataluña.



Causas:



1.º) Atentados yihadistas del 17 de agosto del 2017.



2.º) Actos vandálicos (terroristas también) protagonizados por niñatos de Arran contra los turistas.



3.º) El golpe de Estado de los catalufos independentistas.



Por otro lado, desde 2007, el sector inmobiliario está totalmente paralizado. Solamente los chinos compran pisos por encima de los 500.000 euros (para adquirir la nacionalidad española).



Hay tres tipos de españoles:



1) Los que se atrevieron a comprar un piso y todavía pagan una hipoteca desde hace un montón de años.



2) Los que buscan un piso de alquiler. A poder ser, bien barato.



3) Los que directamente okupan una vivienda, sin pagar ni un céntimo de euro. Y, encima, subarrendan habitaciones (de una vivienda que no es suya, sino de un propietario o de un banco). Los okupas suelen ser podemitas, independentistas e inmigrantes.



Luego, aparte, están los inmigrantes hispanoamericanos, acostumbrados -desde hace décadas- a subarrendar habitaciones sin el consentimiento del propietario.



Encima, tenemos que aguantar a los izquierdosos que dicen: "es que algunos partidos políticos de la extrema derecha odian a los inmigrantes. Son racistas y xenófobos".



Vamos a ver, "alma de cántaro". "ZParo" hundió España. Si no hay trabajo para los españoles, ¿cómo lo va a haber para los inmigrantes? Pero, claro, vienen aquí para delinquir.



Yo me he leído todas las noticias de sucesos en España, desde 1990 hasta 2017. Y casi siempre el ladrón o el asesino es un rumano, un dominicano, un colombiano, un ecuatoriano, un marroquí...



Luego dicen que los "fachas" somos racistas. No, señores. Habrá inmigrantes trabajadores y que saben comportarse. Pero la mayoría de ellos viene aquí a robar y a asesinar. Solamente hay que leer las noticias de sucesos.