Mas pagará este jueves 400.000 euros de la fianza del 9N al Tribunal de Cuentas y pedirá otra semana de plazo

Catalanes despertad y no deis un centimo a este tipo que fue el que inicio el process. Os ha engañado a todos y ahora pide limosnas para pagar una parte de lo que debe.



No caigais en el engaño. ste tipo no se merece nada. Y si ahpra necesita la pela, que se la pida a su padre político el Pujol que tiene para eso y para 100 veces mas.