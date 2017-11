Rajoy prevé "normalidad, tranquilidad y libertad" en las elecciones del 21D en Cataluña

ME PARECE ESTUPENDO QUE "LOS BAJISTAS HAYAMOS TOMADO EL MANDO".



LA BOLSA SEGUIRÁ CAYENDO, DE ESO NO TENGO DUDA Y HA LLEGADO MOMENTO DE QUE EQAL AGUA VUELVA A SU CAUCE.



VIVIMOS EN UN PAIS FRACASADO, LLENO DE CORRUPCION EN LOS POLITICOS QIE NOS GOBIERNAN, EN SU SISTEMA JUDICIAL, MANOSEADO, EL SISTEMA EDUCATIVO Y SANIDAD, DEPRIMENTE, CON TANTO SABOTAJE DEL PP CARGANDOSELO TODO.



CATALUÑA, DONDE MARIANO NO ASOMÓ LA NARIZ, HASTA QUE ESTALLÓ EL CONFLICTO Y TUVO QUE PASAR CASI UN MES PARA QUE LO HICIESE, Y FUE CON EL FIN DE METER A ALBIOL EN LAS ELECCIONES.



ESTOS, CON GUINDOS A LA CSBEZA, SACARON A LAS EMPRESAS DE CATALUÑA PARA HUNDIR CATALUÑA Y CREAR EL CAOS, PARA POSTERIORMENTE SER LOS SALVADORES DEL MUNDO. AHORA YA NO QUIEREN BOICOT, ANTES LES DSBA IGUAL. AHORA QUIEREN QUE REGRESEN LAS EMPRESAS.



LAS PENSIONES, UNA VERGÜENZA, PENSANDO EN LA GENTE CON NO CONTRIBUTIVAS O MUY BAJAS QUE SUBEN 1€ AL AÑO.



UNOS POLITICOS, EL 90%, PENSANDO, PRIMERO, EN ESCAPAR DE IR A LA CARCEL, SEGUNDO, EN SEGUIR TRINCANDO AQUI Y ALLÁ, TERCERO, BUSCAR ENGAÑAR A LOS BORREGOS CIUDADANOS DE CARA A LAS ELECCIONES, ETC.. ETC..



LES DA IGUAL SER UNOS DICTADORES Y UNOS FASCISTAS, AUNQUE DESTRUYAN LA DEMOCRACIA, SI ESTOS LOS MANTIENE EN LA TRINCHERA PARA DEFENDER LOS ATAQUES DEMOCRATICOS. EN ESTO, RAJOY Y RIVERA SE LLEVAN LA PALMA.



UNA ECONOMIA QUE SIGUE CREANDO DEFICIT Y NO SE HABLA SINO DEL LIMITE MÁXIMO PERMITIDO.



EN DEFINITIVA, LO MEJOR QUE HACE ESTE GOBIERNO ES PONER LA MANO DESPUÉS DEL 15 DE CADA MES Y QUE DURE TODO LO QUE PUEDA.



A LOS CIUDADANOS, AUNQUE NO SE PUEDA DECIR, QUE LES DEN, HASTA QUE LLEGUEN ELECCIONES, ENTONCES SI SON LO PRIMERO.



EL REGALO DEL POPULAR A LA SOSPECHOSA DE COMPLICE DE ASESINATO, ETC...