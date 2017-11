330 43

Rufián enseña unas esposas a Zoido y le avisa: "Ustedes nos molieron a palos, nosotros les moleremos a votos"

Tenso momento en la sesión de control al Gobierno en el Congreso

El portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, ha alertado este miércoles al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, esgrimiendo unas esposas, de que mientras la Policía y la Guardia Civil "les molieron a palos" en el referéndum ilegal del 1-O, los independentistas les molerán "a votos" el 21D.

Vistiendo una camiseta con las fotografías de los antiguos miembros del Govern encarcelados y con unas esposas en la mano, Rufián ha denunciado durante la sesión de control en el Congreso que el Gobierno central ha hecho de las cárceles la "pesadilla" de los catalanes, "pesadilla" que tendrá su réplica para el Ejecutivo en las urnas en las elecciones de diciembre.

"Ojalá M.Rajoy acabe con una de estas", ha remachado Rufián enseñando de nuevo las esposas.

Zoido, que ha criticado a Rufián por acudir al Congreso solo para tener su "minutito de gloria", le ha recordado que cuando llegó a la Cámara Baja prometió estar en Madrid solo 18 meses y sin embargo continúa en su escaño.

"No se ha ido, a lo mejor no le ha funcionado la impresora para imprimir su renuncia", ha ironizado el titular de Interior, en referencia a la impresora que exhibió en otro pleno del Congreso el portavoz de ERC y con la que pretendía imprimir las papeletas del referéndum del 1 de octubre. "A usted no le gusta cumplir las leyes ni su palabra", ha defendido Zoido.

El ministro del Interior ha lamentado sin embargo que los exconsellers catalanes sufrieran "alguna pequeña herida o erosión" al ir esposados desde la Audiencia Nacional al centro penitenciario de Estremera, cumpliendo "todos y cada uno de los requisitos" del protocolo de traslado a prisión. El ministro ha vuelto a defender así que se cumplió el protocolo.

