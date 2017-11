Rajoy responderá en el Congreso sobre la crisis en Cataluña y la 'caja B' del PP

Qué poco hombre eres, Rajoy.



En mi niñez, me enseñaron a decir siempre la verdad, por dura que fuera la represalia o el castigo. A ti, no te enseñaron lo mismo?



Que te enseñaron a mentir, hasta las últimas consecuencias?



Tu cobardía te hace no confesar. Y me pesa, tener un presidente cobarde al frente de la nación. Afronta con dignidad la verdad, por dura que sea.