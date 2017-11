Tardá: "Aún no somos independientes porque la mayoría no lo ha querido"

ERC concurre a las elecciones del 21D "con la ilusión y voluntad de ganar"

Joan Tardá ha animado a los independentistas a ser "perseverantes"

Joan Tardá. Foto: Efe

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, ha admitido este martes que en Cataluña no hay aún una mayoría social que quiera independizarse de España: "Todavía no somos independientes porque no ha existido una mayoría de catalanes que así lo hubieran querido", ha dicho.

Tras apuntar que "no sabe cuándo" habrá esa mayoría, Tardá ha animado a los independentistas a ser "perseverantes" con su objetivo, en declaraciones en el Congreso tras registrar una petición conjunta con el PDeCAT para que se cree una comisión de investigación sobre la "represión policial" en Cataluña del pasado 1 de octubre.

A su juicio, la actuación policial del 1 de octubre fue un "trauma" para "toda" la sociedad catalana y, en última instancia, fue lo que frenó al Govern en su intención de "implementar" la República Independiente Catalana.

"Se declaró la independencia, se proclamó la República, pero esa República no se implementó y la razón fundamental es que no estábamos predispuestos a poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos", ha argumentado Tardá, tras resaltar el "gran ejercicio de la responsabilidad" que ha supuesto esa decisión del Govern.

A ese respecto ha planteado que, "si por poner las urnas la ciudadanía fue golpeada, qué hubiera podido pasar si el Gobierno de Cataluña hubiera salido al balcón a proclamar la República", máxime cuando ayer la revista Interviú "sacó a colación algunos de los planes que había para incluso tomar al asalto un parlamento democrático".

A poco más de un mes para las elecciones catalanas del 21D, el portavoz de ERC ha hecho hincapié en que "Cataluña será independiente si hay una voluntad mayoritaria y perseverante de los ciudadanos de Cataluña en querer ser independientes" y en que "si esta mayoría no existe, nunca lo será".

También ha recalcado que el proceso de independencia "será pacífico o no será", ya que, a su juicio, los independentistas son "demócratas" y "buena gente" antes que nada.

Tardá ha dicho que ERC concurre a las elecciones del 21 de diciembre "con la ilusión y voluntad de ganar" y que su objetivo es que los independentistas logren la mayoría de sufragios independentistas, es decir, "pasar del 50 por ciento".

Ha advertido asimismo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que ante un problema de enjundia, como el que vive Cataluña, la "repuesta autoritaria de negar el diálogo y la negociación siempre, siempre, siempre es una derrota para todos".

