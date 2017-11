El Congreso rechaza retirar el sueldo a los diputados de ERC y PDeCAT por sus ausencias

los privilegios de los políticos, si cualquiera deja de ir a su trabajo le descuentan el sueldo o si eres autónomo y no sales a trabajar no ganas. Después del daño hecho de estos partidos saltándose el reglamento del propio parlamento catalán y las constitución encima les tenemos que mantener y financiar "su realidad paralela". Al final es por ser blandengues, dialogar y tal, en el fútbol cualquier jugador que tenga una indisciplina tan grave seria expulsado y sancionado por mucho tiempo sin jugar y sin primas y probablemente no cobre, aquí le pediríamos al arbitro que dialogue con quien le escupe, no vaya a ser que se enfade mas y se porte peor.