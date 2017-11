Rajoy, sobre si se presentará a la reelección: "Me encuentro bien, estoy en un buen momento de mi vida"

Más Rajoy, no gracias.



Vuestra podredumbre me sale por las orejas.



Y no decir nunca la verdad a la primera!



Con gallardía. Siempre esquivando el bulto.



A lo hecho, pecho.



Y vosotros, Rajoy, no sabéis de eso.



Estoy seguro de que has cobrado de Bárcenas, y tú, niega que niega. Como ... Mato!