Jordi Cuixart renuncia a concurrir a las elecciones del 21D

Jordi está muy bien donde está. Come, duerme, juega a las cartas etc. No ha dado golpe en su vida y ha vivido en su guarida de Omnium a base de donativos y subvenciones. Por tanto no le queramos complicar la vida poniéndole en una lista donde tendría que trabajar, no mucho pero algo,



El holgazán quiere seguir sin hacer nada. No le molesteis por favor.