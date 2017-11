Hacienda pedirá a la Fiscalía que investigue de dónde salió el dinero para el viaje de 200 alcaldes a Bruselas

Usar dinero público para fines a los que no está destinado puede considerarse delito de malversación.



Debe aplicarse la ley y si se ha gastado un sólo céntimo de ese dinero debe castigarse a los culpables con todo el peso de la ley.



Los jueces son los que deben decidir.



No puede ser que haya gente malviviendo porque no les llega la ayuda por dependencia, mientras se malgasta dinero en cajas de plástico de los chinos que se usaron como pseudo-urnas en una fraudulenta pseudo-votación que podría considerarse delito por varios motivos entre ellos haberse facilitado datos personales (protegidos por ley) de manera ilegítima.



No se puede permitir que se malgaste dinero público en viajes personales a Bruselas mientras en sus municipios hay gente que pasa necesidad, faltan servicios municipales, hay gente en paro o con empleos precarios y hay problemas urgentes que solucionar.



Esto del independentismo es una pantomima para distraer la atención de los verdaderos problemas, polarizar la atención y ganarse un puñado de votos para seguir en la poltrona.



Mientras tanto las empresas se van de Cataluña, la gente es más pobre, hay más paro en la región y más que habrá porque la gente harta del desprecio que se hace a ESPAÑA ha hecho boicot a los productos catalanes, se está notando y mucho.



Los operadores turísticos evitan Barcelona, no sólo la ciudad sino sus puertos y aeropuertos por la inestabilidad política y los disturbios de los radicales contra el turismo. La gente ha cambiado sus cuentas de ahorro a otros lugares para no perderlos en caso de que sigan los delirios independentistas.



El comercio ya ha caído más del 40%. Muchos catalanes van a ir al paro, aunque no sean independentistas, por culpa de los que les han dado alas a los radicales y han embaucado a algunos con cantos de sirena prometiendo que sería la "tierra de jauja" cuando en realidad lo que ofrecen es miseria, pobreza y aislamiento.



En Bruselas y en el resto de Europa están hartos de Puigdemont y de los independentistas.



Mientras en Cataluña muchas industrias para no desaparecer se llevarán no sólo la sede sino la producción y los puestos de trabajos a otras regiones de España o a otros países.