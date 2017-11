El Instituto Elcano sostiene que la desinformación rusa sobre Cataluña ha tenido apoyo del Kremlin

#9.- ¿En serio sois tan simples (por no decir cortos) como para hacer esta lectura de si no les compensa enemistarse con 40 MM por ganarse la simpatía de 7 MM?



Lo que siempre veo es un sesgo de proximidad que hace que la mayoría de argumentos a favor de la independencia queden ridículos. ¿En serio crees que a Putin le importa cualquier español/catalán? No.



Lo que está en juego es algo mayor, formas de poder más elevados que si Cataluña es independiente o no. El secesionismo no es mas que una herramienta perfecta que dais a quienes quieren conseguir otros objetivos (antisistema, dañar Europa, ser potencias mundiales…) Siempre hay otros intereses, y cuanto menor eres menos importas, así va el mundo.



Es una grandísima irresponsabilidad por parte de los políticos catalanes (los que cobran del dinero público, lo que pagamos en impuestos por nuestro trabajo) y de los que viven de subvenciones (ANC, Omnium…) y son delitos penales. No hacemos mas que tirarnos piedras sobre nuestro tejado porque no valoramos lo muchísimo que tenemos que perder (no valoramos lo que Europa nos da y lo que podríamos conseguir).



Es una pena y da muchísima impotencia ver como un grupo (minoritario de personas) nos llevan a empeorar nuestra calidad de vida…