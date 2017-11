Colau defiende la ruptura del pacto de gobierno con el PSC: "No reconocemos al Partido Socialista"

Y mientras se habla que si este de este partido no es de fiar, que ese otro es un mamarracho o que aquel si me cae bien porque me acaricia el oido, los problemas de verdad que atenazan al Pais siguen ahí y sin solución y sin medidas a tomar, Paro, Vivienda, etc. etc. etc.....tenemos LO QUE NOS MERECEMOS por hacerles el caldo gordo a todos estos mangantes, TODOS, no se salva ni uno solo. He dicho.