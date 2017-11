El conflicto en Cataluña 'revienta' los sondeos: Ciudadanos empataría con el PSOE y Podemos caería en picado

Según comentaba recientemente D. Josep Piqué, D. Claudio Baoada, que fué presidente del INI en los años 70, estando ya jubilado, a principios de los 80, realizó una investigación sobre el porcentaje de inversiones que había realizado el Instituto en CAT sobre el total del Estado. El resultado fué increíble: nada menos que un 70%. Me imagino que el otro 30% se fue al País Vasco. El motivo por el que se hizo así, tenía una cierta lógica: se trataba de aprovechar la infraestructura ya existente y, asegurar mediante la inmigración procedente de otras regiones de España, el nacimiento de una clase media castellanohablante que tuviera un papel vertebrador y pusiera freno al nacionalismo,



El RELATO que los CATANAZIS nos han vendido después, no es más que una mentira tras otra. Según ellos, Cataluña fué una víctima del franquismo. Con ello, el catalanismo militante mataba dos pájaros de un tiro: “En tanto que víctimas, tenemos derecho a ser resarcidos con nuevos privilegios”. Como complemento de lo anterior, se trató por todos los medios de asimilar, mediante el adoctrinamiento, a las segundas y sucesivas generaciones de inmigrantes. Es decir: “seguimos en la mamandurria y, encima, incorporamos a los hijos de los charnegos a la CAUSA. Añadir a eso el “Espanya ens roba” ya adquirió tintes artísticos.



El PSOE (permitiendo, por orden de Felipe González, la absorción de sus bases por un PSC infestado de nacionalismo) y el PP dando de comer al monstruo a cambio de subirse a la poltrona en Madrid, hicieron el resto.



Hoy, el sr. Rajoy, en víspera de elecciones, y después de tener mucho cuidado en no tocar las estructuras del secesionismo, nos dice a los españoles de fuera de CAT que tenemos que seguir mamándola porque no queda otra y que “pelillos a la mar”.



¿Es que después del 21D, realmente va a cambiar algo? NO.