Rajoy pide a las empresas que vuelvan a Cataluña y a los españoles que compren productos catalanes

Ya lo he dicho varias veces, ojalá la deslocalización de empresas catalanas sirviera para industrializar otras. Pero no, solo sirve para alimentar mas aún al centro, a Madrid, que no le hace ninguna falta porque todos los españoles les construimos las mejores infrastructuras del pais.



Sí a abrir el ferrocarril de Canfran, pero no a costa de hacerlo del corredor mediterráneo, sino a costa de no continuar subvencionando más infrastructuras superfluas en el centro.