Investigan si la Generalitat ocultó el desarrollo de estructuras de Estado en contratos de 800 millones

Estos Golpista cada vez se parecen mas al régimen Franquista, 900 autobuses y unos bocadillos de tortilla, corren detrás de sus amos que roban cientos de millones desde sus poltronas, convénzanse esto solo tiene un arreglo: NO CONSUMIR PRODUCTOS CATALANES, NO SEAT, No Mango, No Tous,No Freixenet, OJO mirar bien las etiquetas que se esconden, los Productos de los 200 Alcaldes que se los metan en el cul..........