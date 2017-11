Los catalanes ya no ven posible la secesión tras la fuga de empresas y el 155

O sea, que según usted, yo debo dejar de beber cava, etc. etc. etc. catalán estas navidades Porque hay una gran cantidad de ciudadanos Catalanes que no quieren seguir siendo parte de este país de ladrones, mafiosos, especuladores y corruptos gobernados desde siempre por PPSOE.



Bastante tienen los catalanes con lidiar con sus ladrones y mafiosos como para aguantar además a estos.



Yo no deseo que Cataluña se independice, pero si lo hacen -legalmente- no seré yo quien se oponga de ninguna manera.



Pero hay que buscarles una salida que pasa si o si por una reforma a fondo de la constitución.



Hay que actualizar el firware porque este está absoleto.



Los corruptos se oponen con uñas y dientes porque saben que con la reforma cuando se haga -porque se va a hacer- no lo van a tener tan chupado.



Y reformar la constitución no es tan complicado a la vista de la que hizo Mariano con la deuda pública y la Merkel.