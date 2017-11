Pablo Casado defiende que el PP "está rescatando a España de una crisis territorial como nunca había vivido"

Que los incendiarios luego hagan de heroicos bomberos es algo que los partidos políticos practican con una frecuencia e irresponsabilidad insostenible.



Durante el siglo XXI (sólo menciono este período por ser el más reciente y fácil de recordar) todas las iniciativas tomadas por el PP sobre Catalunya han ido encaminadas a caldear los ánimos en Catalunya, hasta que han conseguido encontrarse un gobierno catalán lo suficientemente estúpido, compuesto por un partido que se iba al desastre (CDC, podrida de corrupción y con sus dirigentes históricos metidos hasta las cejas en ella), un partido resurgido a base de comportarse como una secta (ERC, cuyo único norte es proclamar la independencia de Catalunya, no por cuestiones objetivas sino porque un día tuvieron un sueño) y por un grupo que se define como antisistema (CUP, que como buenos antisistema, si hoy Catalunya fuera independiente, estarían quemando contenedores y rompiendo escaparates exigiendo la unidad con todos los pueblos de España).



Yo, como catalán no independentista, no podré perdonar nunca el malvado oportunismo utilizado por el PP y por todos aquellos partidos que siempre han intentado arañarse votos los unos a los otros utilizando a los catalanes cual saco de boxeo.



Como tampoco podré perdonar nunca la estupidez de los partidos independentistas catalanes que para demostrar que ellos son "mejores catalanes", en lugar de utilizar la política y la inteligencia han optado por mentir descarada y repetidamente a todos los catalanes hasta llevarlos a un callejón sin salida, con el único objetivo de no reconocer su incapacidad.