Puigdemont pide a los manifestantes de Barcelona que "sigan muy activos"

¿Quién está detrás del Proces?. Si se hace un análisis detallado del tema catalán se evidencia que los hilos los mueven poderes que están en las sombras y que han aprovechado un conflicto inicial como el recorte del Estatut para convertirlo en una “guerra” del siglo XXI no solo contra España si no contra la UE. En el siglo XIX esto lo habría solucionado en pocos días el ejército. Hoy es muy distinto todo. Hay unos peones que dan la cara, los políticos que manejan a las masas a su conveniencia y esas asociaciones que no se sabe cómo se financian. Estos ciudadanos engañados y fanatizados son la fuerza de choque necesaria en las batallas más mediáticas. Luego están los medios, importantísimos en esta “guerra” y la tercera columna son las redes sociales donde una verdad se puede hacer mentira y viceversa en segundos y se puede cambiar una parte de la opinión pública con mensajes falsos como ya ha pasado. No se tiene experiencia en una “guerra” tan compleja, donde la fuerza tradicional no sirve. Primero los manipulados tendrían que darse cuenta de que lo son. Hay importantes intereses políticos y económicos en que dentro de la UE se cree una “república”, que sea manejable por parte de estos poderes fácticos. ¿Alguien se pregunta qué hacen los representantes del Sr. Soros en Cataluña?, ¿o como los hackers externos envenenan las redes?, ¿o las oligarquías corruptas como influyen con su dinero?. Nos encontramos en un escenario muy complejo, donde ya no se trata de convencer a una ciudadanía fanatizada, que no se aviene a razones, de que es mejor o peor. La destrucción de todo lo conseguido en décadas, parece no importar ante el asombro de cualquiera. Solo hay un objetivo sin hoja de ruta para el día después. ¿Quiénes van a sacar beneficio de todo esto?. Sería de ingenuos pensar que los ciudadanos. Esta “guerra” me temo que la tiene perdida el Estado y que los ciudadanos serán los más perjudicados.