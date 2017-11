Oriol Junqueras liderará la lista de ERC junto a sus exconsellers encarcelados

ERC rechaza la lista unitaria pero ofrece "cooperación" a los independentistas

Forcadell renunciará a ser candidata, según su entorno

Oriol Junqueras, líder de ERC encarcelado.

El líder de ERC y vicepresidente del Govern cesado, Oriol Junqueras, liderará la lista de ERC a las elecciones del 21 de diciembre, una lista que incluirá a todos los consellers del partido que están actualmente encarcelados por decisión de la Audiencia Nacional.

Según han explicado fuentes republicanas, el Consell Nacional de ERC aprueba este sábado una lista con Junqueras de uno por la provincia de Barcelona; Marta Rovira de dos; y los consellers cesados Raül Romeva de tres; Carles Mundó de cinco y Toni Comín de siete.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, se inclina por no repetir como candidata a las elecciones del 21 de diciembre, por lo que probablemente no formará parte de la lista de ERC, según fuentes republicanas. Otra de las integrantes republicanas de la Mesa del Parlament, la secretaria Anna Simó, ya ha confirmado en Twitter que no repetirá en la lista de ERC, porque, según dice, tomó la "decisión personal" hace más de dos años de que la legislatura que termina el 21D sería la última.

La lista de ERC por Girona la liderará la consellera cesada y encarcelada Dolors Bassa; la lista de Lleida la consellerra cesada y actualmente en Bruselas Meritxell Serret, y la lista por Tarragona la liderará el delegado de la Generalitat en Tarragona cesado, Òscar Peris.

"Cooperación" con los independentistas

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha ofrecido asimismo la "absoluta coordinación y cooperación" de su partido con el resto de listas independentistas que concurran a las elecciones del 21 de diciembre con el objetivo de defender una república catalana. Estas palabras suponen un nuevo rechazo de los republicanos a formar parte de una lista unitaria de todos los partidos favorables a la independencia de Cataluña.

Rovira sí ha prometido al resto de listas soberanistas que concurran a estas elecciones crear un "frente republicano" a favor de la independencia, y ha reclamado de nuevo que liberen a los consellers del Govern que están en la cárcel, entre ellos a su líder, Oriol Junqueras.

"Estamos comprometidos en cooperar en un frente claro para recuperar la libertad y la democracia", ha zanjado Rovira, asegurando que este frente se puede crear aunque el soberanismo concurra a las elecciones en candidaturas separadas.

Rovira ha insistido en tildar los comicios de "ilegítimos, ilegales, impuestos y dictados", pero ha asegurado que su partido se presenta para convertirlos en legales y legítimos a través de una victoria que supondría, ha asegurado, acabar con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

La secretaria general de ERC ha criticado que, mientras que sí es posible ser independentista y vivir en el Reino Unido y en Canadá, los independentistas catalanes lo tienen mucho más difícil en España: "Ser independentista en el Estado español es la excusa para ser encarcelado y perseguido". Ha acusado al PP, Cs y al PSC de ser cómplices del encarcelamiento de los consellers cesados del Govern, y les ha retado a pedir su libertad ya que, de lo contrario, considera que las elecciones del 21 de diciembre no serán en condiciones de "igualdad" si hay gente en la cárcel.

"Si quieren presentarse a las elecciones en igualdad de condiciones, que trabajen para que los líderes políticos salgan de la cárcel", ha zanjado Rovira, que también ha hecho un llamamiento a participar en la manifestación de esta tarde 'Libertad presos políticos. Somos República'.

Mensaje desde la cárcel

El exvicepresidente del Govern y líder de ERC ha enviado a través de su cuenta de Twitter un mensaje en el que, dirigiéndose a los que este sábado asistirán a la manifestación de Barcelona, dice: "Desde la prisión de Estremera, hoy sentiremos vuestro calor y dignidad inmensas".

Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana han organizado para esta tarde una manifestación, que quieren sea equivalente a las de la Diada, que recorrerá la calle Marina bajo el lema de "Libertad presos políticos. Somos República" y en la que los familiares de los dirigentes soberanistas encarcelados estarán en la cabecera. Junqueras incluye en el mensaje la etiqueta, #LaLlibertatNoEsJutja (la libertad no se juzga), y añade: "Us estimo!" (os quiero)

