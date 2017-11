ANC y Òmnium agitan la calle con una manifestación por la libertad de los encarcelados

Según anmistia internacional en España no hay presos políticos. Simplemente gente que no cumplió la ley vigente y por eso está en la cárcel como un delincuente común. Hay gente huida, que demuestra una notable cobardía al no querer responder de sus actos con todas las garantías legales que ellos no reconocen. Hay fuera de España insultos y denuncias falsas a nuestro país y a la UE. Hay un Sr. prófugo que quiere montarse un Govern en el exilio al cual nada preocupan los problemas de sus conciudadanos, sino solo él sobre todas las cosas. Hoy habrá una manifestación ilegal donde se pedirá libertad para estos presos comunes. La gente vive engañada. A estos presos nunca en 2 años les ha preocupado la ciudadanía. Solo sus planes secesionistas que hunden a Catalunya en la miseria y en la división. Yo no apoyo esta manifestación por pura lógica. Es un disparate lo que se está haciendo. Lo más sencillo como ya le dijeron al ex-president era reconocer la legislación vigente, donde se pueden defender de forma legal todas las ideas. Yo deseo y espero que el referendum legal se realice pronto. Creo que el Estado ya lo está planteando. Y será la manera legal de definir la relación Catalunya- España, que veo dificil de romper en 3 día. Cuando el sentido reine de nuevo, todo puede ser mucho más agradable para ambas partes.