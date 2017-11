Puigdemont trata de captar a la CUP para la lista única que salve al PDeCat

Estos independentistas son unos cobardes.



De solo amenazarles con la cárcel se han cagado patas abajo y han renegado de sus ideas independentistas, eso denota lo cobardes que son, como va a ser independiente un pueblo tan cobarde, que a la mínima se cagan de miedo. No señores, nunca sereís independientes. Los pueblos que han conseguido ser independientes han luchado por ello y se han mantenido firmes y con valentía pese a todas las adversidades. No como vosotros, que no tenéis ni honor, que os traicionáis los unos a los otros, que solo sabéis llorar, que en cuanto os amenazan un poco os Calais de miedo, cobardes.



No me extraña que nunca fuerais nación como si lo fueron Aragón, Castilla, Navarra...No merecéis ni siquiera ser una autonomía. No tenéis dignidad.



Os comparábais con Mandela, el estuvo 27 años en la cárcel por defender sus ideas, pero pudo salir mucho antes si renegaba de ellas, pero se mantuvo firme en sus convicciones. Cobardes, solo merecés el desprecio mas absoluto, la verguenza os acompañará toda la vida.