El PSOE lamenta que Montoro no tuviera con Botella el mismo rigor que con Carmena

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Foto: Archivo

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha lamentado hoy que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no haya tenido "el mismo rigor y contundencia" que aplica al equipo de Manuela Carmena "con Ana Botella y algún otro alcalde de su partido que han despilfarrado recursos públicos".

Al ser preguntado por la intervención de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid por el Ministerio de Hacienda, Franco ha indicado que la palabra "intervención" no aparece para nada en el escrito dirigido por el Ministerio al Consistorio.

El dirigente socialista ha explicado que se trata de "un control", lo que posiblemente sea "un eufemismo", pero "la intervención, como tal, no existe".

Sin embargo, ha admitido que "de alguna manera, el Ministerio de Hacienda está cuestionando la actividad y la forma en que el Ayuntamiento de Madrid gestiona el patrimonio de todos los madrileños".

Tras expresar su firme convicción en la autonomía municipal, ha lamentado que el ministro Montoro no haya tenido "el mismo rigor y la misma contundencia con Ana Botella y algún otro alcalde de su partido que han despilfarrado recursos públicos", con quienes, a su juicio, Montoro "no ha estado tan activo" como en el caso del actual equipo de Gobierno municipal de Manuela Carmena.

Franco ha asegurado que le "un poco injusto", en general, y no solamente en el caso del Consistorio madrileño, que se castigue a un ayuntamiento que hace una buena gestión, que reduce el déficit y que tiene superávit, de forma que no se le permite gastar ese superávit de la manera que ellos crean conveniente, desde la autonomía municipal.

Además, ha destacado que hay que tener en cuenta que durante la crisis los ayuntamientos han asumido competencias impropias que no les correspondían y que, en las épocas de bonanza económica, estaban en manos de otras instituciones.

El dirigente socialista se ha mostrado partidario de cambiar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y ha estimado que en el "control" de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid por Montoro "hay motivos" que le hacen pensar que "tienen mucho que ver con lo político".

Al ser preguntado si el PSOE de Madrid tiene que entrar en el Gobierno municipal de Manuela Carmena, Franco ha recalcado: "Es un tema que ahora mismo no nos planteamos".

No obstante, ha señalado que, en próximas reuniones de la Ejecutiva, se verá "si es conveniente o no" y se estudiará "con calma", pero, ahora mismo, al menos él personalmente, no lo tiene en la agenda de manera "inmediata".

