Forcadell sale de prisión tras abonar la fianza de 150.000 euros impuesta por el juez

HOLA A TODOS, SOY MEDICO DE FAMILIA Y PEDIATRA – SOY DE SAN SEBASTIÁN Y VIVO Y EJERZO EN MADRID DESDE HACE 30 AÑOS – VOY A SN SN TODOS LOS MESES



CUANDO VEO A NIÑOS Y MAYORES DE TODAS LAS REGIONES DE ESPAÑA Y DE TODAS LAS REGIONES DEL MUNDO, DESAPARECEN LAS BARRERAS – MIS PACIENTES, DE ENTRADA NO SABEN DE DONDE SOY, SI DEL NORTE O DEL SUR, DE DERECHAS, DE IZQUIERDAS, NACIONALISTA O CONSTITUCIONALISTA, ME VIENE A VER COMO UNA SIMPLE PERSONA QUE LES PUEDE AYUDAR – TODOS LOS NIÑOS SIN EXCEPCIÓN TIENE CIERTO REPARO A LA EXPLORACIÓN, NO SON PARTIDARIOS, COMO LOS CURAS DEL PECADO, ELLOS VEN EN MI A UN POSIBLE AGRESOR QUE LES VA A PINCHAR O A HACER DAÑO – DE FORMA INSTINTIVA LEVANTAN LAS MANOS HACIA SU MADRE PIDIENDO PROTECCIÓN – PERO ELLOS NO SABEN QUIEN SOY, SI SOY MUSULMAN, CRISTIANO (SOY CRISTIANO), BUDISTA, ATEO, DEL ATLETI O DE LA REAL (ES EL CASO)



POR LO TANTO MIS PACIENTES NO ENTIENDEN DE DIFERENCIAS ETNICAS, RELIGIOSAS, DE CLASES, NO SABEN SI HAGO BOICOT A LOS PRODUCTOS CATALANES O PASEO ENVUELTO EN UNA ESTELADA – NADIE SABE (LOS MAS PRÓXIMO SI) QUE HAY DENTRO DE LA BATA BLANCA



PERO TODOS CREEN EN MI Y ME RESPETA Y YO LES RESPETO A ELLOS Y PROCURO DARLES LO MEJOR DE MI (A VECES LO CONSIGO)



LAS DIFERENCIAS QUE VEO MAS ADELANTE, CUANDO YA SOMOS MAYORES MALICIADOS, SE DEBEN A LOS INTERESE HUMANOS, LA AVARICIA Y LA CODICIA HUMANA, EL HOMBRE ODIANDO AL HOMBRE, ENSEÑANDO SUS MISERIAS A SUS HIJOS QUE NO SABEN NADA DE TODO ESO…



CUIDAD LA EDUCACION DE VUESTROS HIJOS, REALIZADLA DE LA FORMA MAS OBJETIVA POSIBLE Y SIN ESTABLECER DIFERENCIAS PREFIJADAS, TODOS SOMOS IGUALES AL PRINCIPIO, SI SOMOS DIFERENTES ES POR UNA MALA EDUCACIÓN



PRACTICAD LA IGUALDAD DESDE EL PRINCIPIO CON VUESTROS HIJOS Y SIEMPRE VERAN EN TODOS TAN SOLO UNA BATA BLANCA.