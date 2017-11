Correa, sobre la Gürtel: "Es una trama creada por un partido para hacer daño al PP"

"Si no hubiera trabajado para el PP yo no estaría aquí sentado"

Correa ha intervenido ante Las Corts por vídeo conferencia. Imagen: EFE

El considerado presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha advertido de que esta causa es "un montaje que se creó para hacer daño a un partido por parte de otro" y considera que no estaría siendo investigado si los trabajos no los hubiera hecho para el PP.

"Si no hubiera trabajado para el PP yo no estaría aquí sentado. Este famosos caso Gürtel no existe, es mentira", ha subrayado. Respecto a la relación de la mercantil con Feria Valencia, ha indicado que la gestión diaria la llevaba Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', porque su actividad estaba centrada en América y, por tanto, su estancia en España era "mínima", pero ha subrayado que en el recinto ferial "no había corrupción".

Así lo ha indicado Correa en una comparecencia en la Comisión de las Corts que investiga la gestión general de las instituciones feriales en la Comunitat Valenciana. El presunto cabecilla de la trama Gürtel ha intervenido por videoconferencia desde la prisión de Valdemoro (Madrid), donde cumple condena por las irregularidades en contrataciones de la feria Fitur entre los años 2005 y 2009.

Correa estaba citado este jueves a la cámara valenciana en calidad de expropietario de Orange Market con el objetivo de analizar la relación de la empresa con Feria Valencia, donde se celebró el Congreso Nacional del PP en 2008 en el que Mariano Rajoy fue reelegido candidato.

PUBLICIDAD