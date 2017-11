Zoido defiende a los Mossos y avisa a los radicales que paralizaron Cataluña: "No saldrá gratis"

Que no cuenten cuentos si se consumen 50 millones de botellas, los cincuenta millones de corchos podrán ser de cualquier sitio de España y serán colocados en las botellas del restos de España ,ojo, y lo mismo con el resto de productos, jode que nos quieran comer el coco,



Hasta hora sola funciona el NO CONSUMIR PRODUCTOS CATALANES, NO SEAT, No Mango, etc., y los productos de los pueblos de esos 200 alcaldes que se los metan en el cul................. y los consuman ellos.