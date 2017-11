Puigdemont vitorea a los que cortaron el AVE: "Es un orgullo representar a un pueblo con tanta dignidad"

atension atension mapfia omosesualista espanna biejo com joben politiquo, tu quere telebisio, tu quiere premsa, tu quiere carrero politiquo tu chupchup abrecul damedame tomatoma polboblamco com biejo. muxo omosesualista muxo damedame tudo marika muxo ezo muxo mapfia omosesualista espanna chapas com biejo com bamco com emprezario tu quere ijo tu quere muger no paza nada, biejo yama para tu chupchup.