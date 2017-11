La Fiscalía revisará la prisión para los ex miembros del Govern si aceptan acatar la Constitución

Al 1, Sr.MIGUEL.



Como Vd. dice, "Si han cometido un delito no pueden salir de la cárcel", por tanto al no haber sido condenados por ningún delito ¿Por qué están en prisión?



Por otro lado, si lo que dice la noticia es cierto," si aceptasen también la Constitución Española, la Fiscalía podría suavizar las medidas que pedirá ante el Tribunal", parece que por torpeza o porque a alguien interesa, se quiere convertir esto en un Juicio Político, algo que desde todas las instancias se ha negado.



Si esta gente está en prisión preventiva solicitada por la fiscalía y decretada por la jueza para que no destruyan pruebas, para que no se fuguen y para que no puedan delinquir,¿qué tendrá que ver aceptar o no la Constitución para que desaparezcan los tres motivos por los que se puede decretar prisión provisional?. Estamos cansados de ver a políticos de todos los partidos y de todas las administraciones que han jurado o prometido sus cargos sobre la Constitución Española y que han sido encausados y muchos condenados por todo tipo de delitos, en especial de corrupción.



¿Es delito no "aceptar la constitución"?. Si fuera así la mayoría de los dirigentes históricos del PP serían delincuentes, pues como es sabido y lo reconocieron en su momento, muchos de ellos votaron en contra de la misma.



Quizás lo que ocurre es que ninguno de los tres supuestos es sostenible y ahora se inventan otro argumento, esta vez político al 100%.