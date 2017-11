El Gobierno abre la puerta a un referéndum nacional para aprobar una consulta legal en Cataluña

NO ME LO PUEDO CREER.



Al final van a ganar los separatistas, dando la brasa sin parar. La violencia y el incumplimiento de las leyes serán premiadas por estos políticos de m que no nos merecemos.



Si esto es cierto es lo mismo que darles la razón en todo.



España es indivisible, espero que esto no sea cierto, acabaremos mal a cuenta de estos políticos nacionales cobardes e ineptos.