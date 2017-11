Ignacio González sale de la cárcel tras pagar la fianza de 400.000 euros

Vamos a ver si nos enteramos, este señor estaba en cárcel preventiva, de la cual se sale si o si pasados dos años, si no ha habido juicio, son medidas cautelares que se toman en cuenta dependiendo del delito, de la posible fuga o destrucción de pruebas, puesto que existen indicios de delito, pero aun no ha sido juzgado por lo tanto a día de hoy es presunto ladrón, queramos o no.



Según la gravedad del delito se toman unas u otras medidas cautelares, no es lo mismo robar sin violencia, que dar un golpe de estado, esto es mucho más grave.



Afortunadamente por mucho que lo repitáis en España no hay presos políticos, sino políticos presos, y en vuestro caso están en prisión gracias al señor Puigdemont, que ha huido de la justicia española.



O es que os pensabais que la DUI iba a quedar sin castigo???? Bastante se os ha permitido ya, con la Madre Superiora y Pujolone, que aún no han pisado la cárcel habiendo robado tanto o más que Ignacio González, y para estos no ha habido cárcel preventiva.



De que habláis?? sino os parece bien, Id a Estrasburgo al tribunal de la Haya, a ver que os cuentan de los que comenten un golpe de Estado, que ya está bien de decir idioteces.....