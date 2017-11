ERC da por imposible una lista "realmente unitaria" tras descartarla la CUP

Se muestra partidaria de un frente común "desde candidaturas diferenciadas"

Foto: EFE.

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha dado por imposible este martes una candidatura soberanista "realmente unitaria" para las elecciones del 21-D después de que la CUP haya anunciado que no participará en ninguna coalición y que su asamblea elegirá entre cuatro alternativas.

"Ante la imposibilidad de formar una lista realmente unitaria, habrá que crear un frente común desde candidaturas diferenciadas", ha dicho en un comunicado, aunque ha recordado que ERC pretendía una candidatura de unidad que fuera desde el PDeCAT y Demòcrates hasta la CUP.

Pero ha asegurado que su partido "trabajará para ampliar la candidatura y abrirla tanto como se pueda" para sumar desde la diversidad con el fin de ganar las elecciones.

Aun así, ha insistido en que ERC apostaba por unir a todos los soberanistas porque ve necesaria "una respuesta contundente al embate del Estado".

"Pero parece que no es posible porque no todas la partes lo quieren", ha lamentado el día en que la CUP ha dicho que su asamblea del domingo elegirá entre cuatro opciones: no presentarse; no presentarse pero apoyar una candidatura ciudadana; crear un frente de izquierdas; o presentarse sola.

Sabrià también ha reiterado que la fórmula de JxSí "ha quedado pequeña", y, con la situación actual, ha planteado como alternativa crear un frente común programático, para coordinar listas diferentes.

Considera imprescindible que este frente esté "absolutamente coordinado" y que implique puntos compartidos en los programas electorales.

