Ciudadanos se acerca a Podemos tras la crisis catalana, según el CIS

NO ME HAGAN REIR, POR FAVOR.



LA NARANJA MECANICA ARRIMADA A LA PMAFIAP GANA VOTANTES?



SI ESO ES ASI, ESPAÑA NO TIENE REMEDIO Y VOLVEMOS A TIEMPOS DE FRANCO.



QUE ASCO...



ME VOY A IR A VIVIR A CATALUÑA, POR SI AL FINAL, GANAN LOS INDEPENDENTISTAS Y DE UNA VEZ, PODEMOS VIVIR MEJOR