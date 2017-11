Puigdemont afirma estar preparado para acabar en la cárcel y avisa: "Esto acabará en tribunales internacionales"

Puchi, no creo, de momento no van a conceder la extradición por estar mal redactada, así que te quedan muchos meses de paseos por la plaza. Después el Supremo se hará cargo de la causa e irá sacando a los encarcelados. Luego habrá unas elecciones dónde no las tienes todas contigo. Y dentro de 6 meses serás una rareza histórica como el secretario de Felipe II o más recientemente el Assange y compañía. Así que no creo que llegue a la Justicia europea porque a nadie, ni siquiera a ellos les conviene.