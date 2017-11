Podemos ha sido un intento de crear un PSOE 2.0 Pero ya nadie los cree, carecen de politica y donde ayer dijeron algo, hoy nos dicen Diego. No teneis dos millones de puestos de funcionarios para ofrecer, habeis perdido antes de empezar. Y vuestro discurso no se lo cree nadie, os votaron por la renta basica y no ofreceis nada. En mi casa ya no os votaremos.