Finaliza el plazo para registrar coaliciones electorales para el 21D sin acuerdo entre los indepenendentistas

NO se concibe que esté Puigdemont huido, con su extradición pendiente, y todavía piense en presentarse a las elecciones el 21 D.



No dejaron a Otegui, y van a dejar a éste?



Si así fuera, las leyes no están bien redactadas.



Puigdemont debe ser juzgado, pero de momento, no se le puede permitir presentarse como cabeza de lista porque está en rebeldía, por asuntos graves de sedición. Y su séquito, igual.



Y los que apoyaron la DUI, también.



A qué jugamos?