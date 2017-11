El juez belga pedirá explicaciones a Lamela por los cinco cargos contra Puigdemont

El 'expresident' comparecerá el 17 de noviembre ante el tribunal

Carles Puigdemont, en Girona. Foto: EFE.

La estrepitosa fuga de Carles Puigdemont a Bélgica provocó una tormenta mediática, continúa alimentando una batalla política en el país, y podría hacer saltar chispas entre el sistema judicial belga y el español. Según explican fuentes cercanas al caso a elEconomista, el juez belga encargado de decidir sobre su traslado a España pedirá explicaciones a las autoridades españolas por los cinco cargos presentados contra el expresident y los cuatro consellers cesados que permanecen en Bélgica.

Aunque la rebelión, el más serio de todos ellos, está tipificada como un delito en el código penal belga, tiene un significado que puede diferir de las acusaciones presentadas por España contra los excargos catalanes. Además, las penas también son diferentes a las contempladas por la legislación española.

La vista oral tendrá lugar el próximo día 17 de noviembre, según confirmó la fiscalía belga en un comunicado ayer. La decisión sobre su extradición podría llegar el mismo día, explicaron las fuentes consultadas. Los cinco afectados y la fiscalía belga podrían recurrir la decisión hasta en otras dos instancias superiores, lo que alargaría el procedimiento hasta un máximo de 90 días desde el pasado domingo.

La euroorden se creó precisamente para agilizar las extradiciones de prófugos, basándose en la confianza y el reconocimiento mutuo entre los Estados miembros. Pero Bélgica no siempre ha apostado por el automatismo al ejecutar las órdenes solicitadas por España. En 2013 ya rechazó la extradición de la terrorista Natividad Jáuregui.

En el caso de los miembros del cesado Govern, la justicia belga empieza a señalar zonas de roce en los cargos presentados por la juez Carmen Lamela. Además se distanció de su criterio este domingo al no enviar a prisión a los cinco fugados, en contraste con la prisión preventiva que la española decretó para el resto del Govern en territorio nacional. Eso sí, el juez de instrucción belga prohibió a los cinco políticos requeridos por España abandonar Bélgica sin permiso judicial, comunicar su residencia y presentarse ante cualquier comparecencia requerida por las autoridades.

La libertad decretada con medidas cautelares dará alas a los argumentos de Puigdemont, quien ha intensificado sus críticas a la politización de la justicia española. Por ello, alega que no puede volver a España dado que sus derechos fundamentales no están garantizados, según volvió a subrayar en una tribuna en el británico The Guardian.

Puigdemont podrá operar así con libertad para intensificar su embestida contra el Estado español, como parte de su campaña para las elecciones del 21 de diciembre. Hoy mismo, unos 200 alcaldes que apoyan la independencia se trasladarán hasta Bruselas para apoyar al cesado Govern y "denunciar la situación política y judicial actual" en Cataluña ante las instituciones europeas, según un comunicado.

Repercusión en política belga

La respuesta judicial y política al desafío independentista catalán continuó agitando el inestable escenario político belga. Su ministro de Exteriores, Didier Reynders, dijo que "no es el papel" de sus colegas de coalición comentar las decisiones de España, al tiempo que pidió respeto para el Estado de Derecho. "Hay una cierta animación alrededor de este tema en Bélgica que sobrepasa los límites de lo razonable", señaló a medios belgas.

Sus comentarios llegaron como respuesta al cuestionamiento que había lanzado el viceprimer ministro y responsable de Justicia, Jan Jambon, a las decisiones tomadas por España. "¿Qué hicieron mal?", se preguntó el también miembro de los nacionalistas flamencos en referencia al encarcelamiento de los ocho miembros del depuesto Govern, añadiendo que sólo llevaron a la práctica su programa electoral. Pero no fue el único. Dos exprimeros ministros del país, Elio Di Rupo (socialista) y Guy Verhofstadt (liberal) criticaron el encarcelamiento de Oriol Junqueras y los exconsellers. "Se necesita tomar medidas urgentes para terminar con el conflicto social y político en Cataluña", dijo Verhofstadt, quien fue muy crítico con la declaración unilateral de independencia.

